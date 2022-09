“Motivo nascosto”.Tremonti smonta le sanzioni Ue all'Ungheria (Di martedì 20 settembre 2022) Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia ora candidato con il partito di Giorgia Meloni, è ospite dell'edizione del 20 settembre di Coffee Break, talk show di La7 condotto da Andrai Pancani, e dice la sua sul comportamento dell'Europa nei confronti dell'Ungheria, accusata di aver violato lo stato di diritto e di essere un'autocrazia elettorale. Tremonti, ora nelle liste di Fratelli d'Italia, parte da un esempio per descrivere la situazione: “A gennaio la Corte di giustizia europea ha condannato la Polonia perché fuori dallo stato di diritto, il giorno dopo von der Leyen e Metsola chiedono di applicare le sanzioni alla Polonia. Qualche giorno dopo la Polonia passa dalla polvere agli altari perché accoglie in modo fraterno i profughi dall'Ucraina e non si è più parlato di sanzioni a Varsavia. L'altro ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Giulio, ex ministro dell'Economia ora candidato con il partito di Giorgia Meloni, è ospite dell'edizione del 20 settembre di Coffee Break, talk show di La7 condotto da Andrai Pancani, e dice la sua sul comportamento dell'Europa nei confronti dell', accusata di aver violato lo stato di diritto e di essere un'autocrazia elettorale., ora nelle liste di Fratelli d'Italia, parte da un esempio per descrivere la situazione: “A gennaio la Corte di giustizia europea ha condannato la Polonia perché fuori dallo stato di diritto, il giorno dopo von der Leyen e Metsola chiedono di applicare lealla Polonia. Qualche giorno dopo la Polonia passa dalla polvere agli altari perché accoglie in modo fraterno i profughi dall'Ucraina e non si è più parlato dia Varsavia. L'altro ...

