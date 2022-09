“Motivi politici”. L'ex conduttore del Tg1 scarica la Rai con una cannonata (Di martedì 20 settembre 2022) Una cannonata alla Rai? Adesso, Attilio Romita - mezzobusto per antonomasia - potrebbe togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La sua carriera è conosciuta: anni come inviato e poi conduttore, prima del Tg2 e poi del TG1 delle 20. Fino al 2013 quando lascia la conduzione e approda alla direzione della Tgr di Bari, sua città d'origine. Lascia Roma, o meglio fa il pendolare, cambia vita. In un'intervista a Chi, lo scorso anno, aveva dichiarato di aver pianto per tutto il tragitto dalla Capitale a Bari. Adesso Romita, arruolato da Signorini come gieffino vip, è pronto a rimettersi in gioco. E in una chiacchierata con De Pisis e Gnocchi dice: "Sono andato via dal Tg1 il 26 maggio del 2013 per Motivi politico-aziendali... Poi vi dirò". La sua esternazione non sfugge agli appassionati del Gf vip, che vorrebbero capire qualcosa in ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Unaalla Rai? Adesso, Attilio Romita - mezzobusto per antonomasia - potrebbe togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La sua carriera è conosciuta: anni come inviato e poi, prima del Tg2 e poi del TG1 delle 20. Fino al 2013 quando lascia la conduzione e approda alla direzione della Tgr di Bari, sua città d'origine. Lascia Roma, o meglio fa il pendolare, cambia vita. In un'intervista a Chi, lo scorso anno, aveva dichiarato di aver pianto per tutto il tragitto dalla Capitale a Bari. Adesso Romita, arruolato da Signorini come gieffino vip, è pronto a rimettersi in gioco. E in una chiacchierata con De Pisis e Gnocchi dice: "Sono andato via dal Tg1 il 26 maggio del 2013 perpolitico-aziendali... Poi vi dirò". La sua esternazione non sfugge agli appassionati del Gf vip, che vorrebbero capire qualcosa in ...

Margy45422620 : RT @SCRIGNOMAGICO: @Stelio_Bonsegna Intanto non è un privilegio,ma una piccola pezza per rattoppare situazioni terribili. E la quantità di… - G_Cobianchi : @NandoPiscopo1 @jeanpauldl1998 @letMoncadacook Si poi lì ci sono anche tanti ribaltoni di politica interna dei club… - EmanueleMCT : @franzbecchi (2)... ci si potrebbe chiedere come mai l'aereo sia alla fine tornato indietro; motivi tecnici? Motivi… - dis_socia : @GianricoCarof Esattamente chi è stato aggredito? Non esiste più il diritto al fischio verso i commedianti? Negli u… - SCRIGNOMAGICO : @Stelio_Bonsegna Intanto non è un privilegio,ma una piccola pezza per rattoppare situazioni terribili. E la quanti… -