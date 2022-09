Mosca può aggirare le sanzioni sul petrolio, ma sul gas la pacchia finirà presto (Di martedì 20 settembre 2022) Tra dicembre e febbraio scatteranno le misure dell’embargo europeo sul petrolio russo, che porterà la maggior parte dei Paesi Ue a interromperne completamente l’acquisto, sulla scia degli Usa. Molti si stanno portando avanti (non l’Italia) e hanno già ridotto significativamente gli acquisti, anche grazie alle “sanzioni volontarie” di aziende restie a lavorare con Mosca. Che è costretta ad aumentare le vendite altrove, invogliando i Paesi acquirenti con barili a prezzo scontato. TRA VENDITE E sanzioni Scrive Bloomberg (basandosi su dati di S&P Global Commodities at Sea) che negli ultimi mesi sono aumentate drasticamente le esportazioni russe verso Asia e Medioriente. Secondo Morgan Stanley, ad agosto India e Cina hanno comprato 2,7 milioni di barili al giorno – un aumento del 54% rispetto a un anno fa. E una serie ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) Tra dicembre e febbraio scatteranno le misure dell’embargo europeo sulrusso, che porterà la maggior parte dei Paesi Ue a interromperne completamente l’acquisto, sulla scia degli Usa. Molti si stanno portando avanti (non l’Italia) e hanno già ridotto significativamente gli acquisti, anche grazie alle “volontarie” di aziende restie a lavorare con. Che è costretta ad aumentare le vendite altrove, invogliando i Paesi acquirenti con barili a prezzo scontato. TRA VENDITE EScrive Bloomberg (basandosi su dati di S&P Global Commodities at Sea) che negli ultimi mesi sono aumentate drasticamente le esportazioni russe verso Asia e Medioriente. Secondo Morgan Stanley, ad agosto India e Cina hanno comprato 2,7 milioni di barili al giorno – un aumento del 54% rispetto a un anno fa. E una serie ...

