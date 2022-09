"Morto un eroe". Ucraina, l'agghiacciante fine dell'italiano Benjamin Galli: chi era (Di martedì 20 settembre 2022) E' Morto in Ucraina Benjamin Giorgio Galli, foreign fighter italiano impegnato nella guerra contro i russi. A confermarlo è stato Gabriel Galli, il padre del 27enne definito "un eroe". Prossimamente sarà organizzata una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia, in provincia di Varese. Qui, dove era cresciuto e tornava di tanto in tanto, il ragazzo è ricordato come un grande appassionato di soft air. "Il vostro compagno è Morto da eroe questa settimana", ha scritto Gabriel Galli rivolgendosi agli amici del figlio. Dai profili social del ragazzo emerge che era impegnato nella zona di Kharkiv e si stava spostando verso la capitale Kiev. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora poco chiare. Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) E'inGiorgio, foreign fighterimpegnato nella guerra contro i russi. A confermarlo è stato Gabriel, il padre del 27enne definito "un". Prossimamente sarà organizzata una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia, in provincia di Varese. Qui, dove era cresciuto e tornava di tanto in tanto, il ragazzo è ricordato come un grande appassionato di soft air. "Il vostro compagno èdaquesta settimana", ha scritto Gabrielrivolgendosi agli amici del figlio. Dai profili social del ragazzo emerge che era impegnato nella zona di Kharkiv e si stava spostando verso la capitale Kiev. Le dinamiche'accaduto sono ancora poco chiare. Di ...

Corriere : Foreign fighter italiano morto in Ucraina. Il padre: «Mio figlio eroe di guerra» - Dome689 : Foreign fighter italiano di 27 anni morto in Ucraina, era nel Paese da marzo per sostenere i militari di Kiev. Il p… - fanpage : Un ragazzo di 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, partito alla volta dell'Ucraina come foreign fighters, sarebbe rimas… - LexieVillanelle : Italiano morto in Ucraina. Il padre: «Mio figlio eroe di guerra» Chi era: combatteva con Kyiv da volontario - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Foreign fighter italiano morto in Ucraina. Il padre: «Mio figlio eroe di guerra» -