Morto per aver rimosso amianto dalle carrozze ferroviarie: tribunale condanna l’INAIL (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl giudice Beatrice Marrani del tribunale di Velletri ha condannato l’INAIL a riconoscere l’indennizzo da malattia professionale agli eredi di Giovanni Panariello, operaio di Torre Annunziata Morto per mesotelioma dopo essere stato esposto ad amianto. Una cifra che, soltanto di arretrati, ammonta a circa 110mila euro, compreso il fondo vittime amianto, e una rendita mensile alla vedova di circa 2mila euro al mese. Panariello ha lavorato presso diverse ditte, tra cui l’Avis di Castellamare di Stabia, a contatto con materiale contenente la fibra killer. In particolare ha svolto attività di commercio e pulizia dei materiali di scarto tra cui la scoibentazione dell’amianto presente nelle carrozze ferroviarie. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl giudice Beatrice Marrani deldi Velletri hatoa riconoscere l’indennizzo da malattia professionale agli eredi di Giovanni Panariello, operaio di Torre Annunziataper mesotelioma dopo essere stato esposto ad. Una cifra che, soltanto di arretrati, ammonta a circa 110mila euro, compreso il fondo vittime, e una rendita mensile alla vedova di circa 2mila euro al mese. Panariello ha lavorato presso diverse ditte, tra cui l’Avis di Castellamare di Stabia, a contatto con materiale contenente la fibra killer. In particolare ha svolto attività di commercio e pulizia dei materiali di scarto tra cui la scoibentazione dell’presente nelle. ...

pif_iltestimone : Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di c… - Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 18 anni è morto in un'azienda di San Donà di Piave. È stato colpito da una lastra di metallo che gli… - demagistris : Un altro ragazzo di 18 anni morto vittima della scuola-azienda ed alternanza scuola lavoro. Solo @unione_popolare c… - Diabbolikus : @IlariaGatti2 @MadameA02 Ma il Poké manco morto infatti! Quanto andrebbe fatta pagare la cultura, notoriamente snob… - 13434Opurple : E questo è il fiore del partigiano Morto per la libertà #????_????? #MahsaAmini @UN -