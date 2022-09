Morto Nicola Cariglia | giornalista e politico

FirenzePost : Giornalisti: morto Nicola Cariglia, già vicesindaco e direttore della sede Rai di Firenze - leone52641 : RT @QuiNewsPistoia: E' morto Nicola Cariglia - an_paci : RT @QuiNewsPistoia: E' morto Nicola Cariglia - ADUC1 : E’ morto un amico, Nicola #Cariglia: - SecondaAlla : E' morto Nicola Cariglia -

E'a Firenze, in seguito a un malore improvviso,Cariglia, giornalista e politico. La notizia della scomparsa è stata data dalla Fondazione Filippo Turati, di cui era presidente. Nato a ...... presieduta daMorra, ha scritto una relazione, secondo cui dietro al mostro di Firenze ci ...alcuni giorni prima, usato come messinscena per permettere al medico perugino di fuggire dalle ...Cordoglio ha destato a Papozze (Rovigo) la notizia dell'improvvisa morte di Giorgio Rosa, 60 anni, agricoltore ed allevatore. Ieri mattina l'uomo è ...Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana partecipano, addolorati, al lutto della famiglia per la scomparsa di Nicola Cariglia, e si stringono alla ...