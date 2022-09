Morto Nicola Cariglia | fratello del segretario Psdi Antonio | era presidente della Fondazione Turati

(Di martedì 20 settembre 2022) E’a Firenze, in seguito a un malore improvviso,, giornalista e politico. La notiziascomparsa è stata data dallaFilippo, di cui era. Nato a Pistoia l’1 marzo 1943,era entrato nel 1970 in Rai dove per vari anni è stato vice direttoredirezione esteri. E’ stato poi direttoresede di Pescara esede Rai per la Toscana. Tra i suoi incarichi politici quello di vicesindaco di Firenze negli anni ’80, nella giunta guidata da Massimo Bogianckino: era stato eletto nel, partito di cui il, scomparso nel 2010, fudal 1988 al 1992. ...

Nicola Cariglia è morto a Firenze, in seguito a un malore improvviso. La notizia è stata data dalla Fondazione Filippo Turati.Ha svolto un'intensa attività giornalistica in Rai, dove era entrato nel 1970, ha diretto la sede regionale ed è stato anche vicesindaco di Firenze a metà degli anni Ottanta ...