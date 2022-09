Morto Kalani David, il mondo del surf in lutto: il 24enne è annegato per un attacco epilettico (Di martedì 20 settembre 2022) Kalani David è Morto a 24 anni colpito da un attacco epilettico mentre stava surfando in Costa Rica. Il giovane talento hawaiano della tavola e dello skateboard soffriva della sindrome di Wolff-Parkinson-White, una malattia cardiaca congenita che provoca convulsioni e paralisi. “Ha avuto una grave crisi mentre faceva surf”, ha spiegato il fotografo Peter King, che si trovava con lui a Playa Hermosa. Il mondo del surf è in lutto e sconvolto per la morte prematura di uno dei suoi volti più conosciuti: Kalani David era stato campione del mondo juniores ed era noto anche per la sua bravura con lo skate. La leggenda della tavola Kelly Slater ha pubblicato una foto con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022)a 24 anni colpito da unmentre stavaando in Costa Rica. Il giovane talento hawaiano della tavola e dello skateboard soffriva della sindrome di Wolff-Parkinson-White, una malattia cardiaca congenita che provoca convulsioni e paralisi. “Ha avuto una grave crisi mentre faceva”, ha spiegato il fotografo Peter King, che si trovava con lui a Playa Hermosa. Ildelè ine sconvolto per la morte prematura di uno dei suoi volti più conosciuti:era stato campione deljuniores ed era noto anche per la sua bravura con lo skate. La leggenda della tavola Kelly Slater ha pubblicato una foto con un ...

