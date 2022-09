Morto a 18 anni in alternanza scuola-lavoro | presidio degli studenti | “Basta percorsi di sfruttamento spacciati per formazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) “Abbiamo voluto lasciare con la vernice rossa alcune frasi, che ricordino che cosa è accaduto a Giuliano. ‘Assassini!‘, ‘morti’ e ‘Pcto’ abbiamo scritto sulla strada e sull’ingresso della fabbrica dove a 18un ragazzo come noi”. Nina Mingardi, 18anche lei, fa parte del Coordinamentomedi del Nordest, che si sono dati appuntamento a Noventa di Piave di fronte allo stabilimento della Bc Service, dove il ragazzo è stato travolto e ucciso al quarto giorno dello stage che aveva cominciato, in quanto studente dell’Itis di Portogruaro. “Giuliano è stato ucciso da un sistema scolastico che non ci rappresenta, ucciso dalla volontà delle nostre istituzioni di non cambiare, ucciso da chi ogni giorno porta avanti un meccanismo di ...