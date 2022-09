“Montalto tra le Mura”, successo di pubblico per la kermesse nel centro storico (Di martedì 20 settembre 2022) Montalto di Castro – Si è conclusa domenica scorsa con grande spirito di partecipazione la seconda edizione di “Montalto tra le Mura”, l’evento che ha visto tre giorni di festa all’insegna della musica, spettacoli, incontri con la storia, mostre e percorsi suggestivi tra le vie del centro storico. Un lungo weekend in cui i visitatori hanno avuto l’occasione di conoscere le tradizioni e le peculiarità del territorio. Dagli spettacoli con il fuoco, le bolle di sapone, giocoleria e i trampolieri della compagnia Mantica che hanno entusiasmato sia grandi che piccoli, agli intrattenimenti musicali di band e gruppi musicali che hanno fatto ballare e divertire tutte le età. All’incontro con la storia vissuta con l’escursione di “Passæggi di tempo” guidata dalle parole e dai racconti degli storici locali, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022)di Castro – Si è conclusa domenica scorsa con grande spirito di partecipazione la seconda edizione di “tra le”, l’evento che ha visto tre giorni di festa all’insegna della musica, spettacoli, incontri con la storia, mostre e percorsi suggestivi tra le vie del. Un lungo weekend in cui i visitatori hanno avuto l’occasione di conoscere le tradizioni e le peculiarità del territorio. Dagli spettacoli con il fuoco, le bolle di sapone, giocoleria e i trampolieri della compagnia Mantica che hanno entusiasmato sia grandi che piccoli, agli intrattenimenti musicali di band e gruppi musicali che hanno fatto ballare e divertire tutte le età. All’incontro con la storia vissuta con l’escursione di “Passæggi di tempo” guidata dalle parole e dai racconti degli storici locali, ...

