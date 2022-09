Monreale | il Pd incontra elettori e imprese | all’evento Craxi e Cracolici

(Di martedì 20 settembre 2022) Ultimo scampoli di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali e politiche del 25 settembre prossimo. Aè stato programmato un incontro dal circolo del Partito Democratico locale. Per l’occasione ci sarà Bobo, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Sicilia U PA 02 e Antonello, candidato all’Assemblea Regionale Siciliana. L’incontro (live.it)

Ultimo scampoli di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali e politiche del 25 settembre prossimo. Mario Caputo, candidato all'Ars nella lista di Forza Italia, punta al potenziamento della viabilità in Sicilia. Tante le iniziative messe in atto in questi due anni di intensa attività parlamentare ... Marco Intravaia è candidato all'Assemblea Regionale siciliana per la lista FDI nel collegio di Palermo.