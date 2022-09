Mondiali di Volley Femminile, l’Italia vola verso l’Olanda per il sogno iridato (Di martedì 20 settembre 2022) Prende il via l’avventura della Nazionale italiana Femminile di Pallavolo al Campionato Mondiale Femminile 2022, in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le campionesse d’Europa partiranno alla volta dell’Olanda, Amsterdam e poi trasferimento ad Arnhem. La città dei Paesi Bassi ospiterà tutte le gare della prima giornata dei 4 gironi (24 squadre coinvolte) e poi sarà la sede delle pools A e D, mentre i raggruppamenti B e C si disputeranno rispettivamente a Danzica e Lodz. Le ragazze di Davide Mazzanti sono inserite nella Pool A con: Olanda, Kenya, Belgio, Porto Rico e Camerun. L’esordio dell’Italia è previsto sabato 24 settembre contro la formazione camerunense (ore 15). Questo l’elenco delle 14 azzurre per il Campionato Mondiale Femminile 2022: Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022) Prende il via l’avventura della Nazionale italianadi Pallavolo al Campionato Mondiale2022, in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le campionesse d’Europa partiranno alla volta del, Amsterdam e poi trasferimento ad Arnhem. La città dei Paesi Bassi ospiterà tutte le gare della prima giornata dei 4 gironi (24 squadre coinvolte) e poi sarà la sede delle pools A e D, mentre i raggruppamenti B e C si disputeranno rispettivamente a Danzica e Lodz. Le ragazze di Davide Mazzanti sono inserite nella Pool A con: Olanda, Kenya, Belgio, Porto Rico e Camerun. L’esordio delè previsto sabato 24 settembre contro la formazione camerunense (ore 15). Questo l’elenco delle 14 azzurre per il Campionato Mondiale2022: Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, ...

