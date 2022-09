Mondiale Donne Volley, Malagò: “Italia è forte, può arrivare in fondo” (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente del Coni, nonché della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, ha parlato a margine dell’evento nella sede milanese di Deloitte. Ecco le sue parole: “I mondiali di Volley femminile? La squadra è molto forte e ci sono tutte le prospettive per poter arrivare fino in fondo. Il Mondiale vinto dai ragazzi? Quella domenica pomeriggio, tra servizio pubblico e Sky il 28% degli Italiani hanno guardato quella finale: un bel segnale culturale, aldilà della vittoria dell’Italia”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente del Coni, nonché della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni, ha parlato a margine dell’evento nella sede milanese di Deloitte. Ecco le sue parole: “I mondiali difemminile? La squadra è moltoe ci sono tutte le prospettive per poterfino in. Ilvinto dai ragazzi? Quella domenica pomeriggio, tra servizio pubblico e Sky il 28% deglini hanno guardato quella finale: un bel segnale culturale, aldilà della vittoria dell’”. SportFace.

