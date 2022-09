“Modificare la legge 194? Sì, ma per garantire alle donne il diritto all’aborto”, così Maura Gancitano replica a Giorgia Meloni | VIDEO (Di martedì 20 settembre 2022) Il colpo di teatro lo ha offerto Giorgia Meloni la scorsa settimana, dichiarando di essere a lavoro per Modificare (ma non cancellare) la legge 194 – quella sulle interruzioni di gravidanza – in modo da consentire a tutte le donne di poter scegliere di “non abortire”. Ovviamente si tratta di un tema che è già previsto da quella normativa entrata in vigore nel 1978. Il vero problema – il classico “non detto” della leader di Fratelli d’Italia – è l’esatto opposto ed è stato spiegato con dovizia di particolari da Maura Gancitano. Maura Gancitano spiega la vera strategia di Giorgia Meloni sulla legge 194 Questo il pensiero di Maura ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Il colpo di teatro lo ha offertola scorsa settimana, dichiarando di essere a lavoro per(ma non cancellare) la– quella sulle interruzioni di gravidanza – in modo da consentire a tutte ledi poter scegliere di “non abortire”. Ovviamente si tratta di un tema che è già previsto da quella normativa entrata in vigore nel 1978. Il vero problema – il classico “non detto” della leader di Fratelli d’Italia – è l’esatto opposto ed è stato spiegato con dovizia di particolari daspiega la vera strategia disullaQuesto il pensiero di...

