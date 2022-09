Mistero Putin | discorso annunciato e poi cancellato Mosca | «Referendum in Donbass | Kherson e Zaporizhzhia» Usa e Nato | una farsa

Gab_Si_ : @PerutaAntonio @marangelo2005 Strano...comunque anche agenzia Adnkronos conferma. Di fatto il discorso dovrebbe es… - gianpaolag18 : Putin, mistero sul discorso: cancellato l’intervento sui referendum nel Donbass- - FedeRpt83 : @539th C'è mistero sul mancato messaggio di stasera di Putin - marominer : RT @rolfetta: @nakasha7899 il Pentagono è convinto che #Putin tra poche ore indirà referendum nei territori occupati in ???? e dichiarerà la… - rolfetta : @nakasha7899 il Pentagono è convinto che #Putin tra poche ore indirà referendum nei territori occupati in ???? e dic… -

Corriere della Sera

Come spiegato qui, lo stessoha fornito la chiave di lettura dei referendum: la "dottrina difensiva" della Russia prevede anche l'uso delle armi nucleari se "viene minacciato il territorio ...Mentre per tutto il giorno si sono susseguite voci di un imminente discorso dialla nazione. A New York l'Assemblea generale dell'Onu si è aperta con un invito del presidente turco Recep Tayyip ... Putin, mistero sul discorso: cancellato l’intervento sui referendum nel Donbass Giallo sull’atteso discorso di Vladmir Putin: in programma alle 19, ora italiane, dopo due ore di attesa del presidente russo non c’è ...Consultazione dal 23 al 27 settembre. Scholz e Marcon: "Una farsa". Nato: "Condannare l'escalation". Usa: "Sono la reazione alle vittorie di Kiev". Erdogan: "Penso che Putin voglia porre fine alla gue ...