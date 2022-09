Mina Settembre 2, Serena Rossi: “Il mio personaggio rappresenta la Napoli che amo” (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Presentata stamane alla stampa, nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma, la seconda stagione di Mina Settembre, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, in onda da domenica 2 ottobre, ore 21:25, su Rai 1. Serena Rossi torna a interpretare l’assistente sociale del Rione Sanità di Napoli. Nelle nuove puntate, Mina deve destreggiarsi tra il lavoro e la vita privata. Tra le novità che sconvolgono la vita della protagonista vi è l’arrivo della zia, che ha il volto di Marisa Laurito, ma anche il personaggio interpretato da Antonia Liskova che costringerà la protagonista a diventare sempre più matura. Ad aprire la conferenza Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction, che dopo aver effettuato un giro di saluti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minuti– Presentata stamane alla stampa, nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma, la seconda stagione di, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, in onda da domenica 2 ottobre, ore 21:25, su Rai 1.torna a interpretare l’assistente sociale del Rione Sanità di. Nelle nuove puntate,deve destreggiarsi tra il lavoro e la vita privata. Tra le novità che sconvolgono la vita della protagonista vi è l’arrivo della zia, che ha il volto di Marisa Laurito, ma anche ilinterpretato da Antonia Liskova che costringerà la protagonista a diventare sempre più matura. Ad aprire la conferenza Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction, che dopo aver effettuato un giro di saluti ...

Raiofficialnews : “Ripartiamo dal grande successo di ‘Mina Settembre’, serie con quasi 7 milioni di persone fin dalla prima puntata.… - Raiofficialnews : ? Inizia ora la conferenza stampa della seconda stagione di “Mina Settembre” in onda da domenica #2ottobre su… - anteprima24 : ** Mina Settembre 2, Serena Rossi: 'Il mio personaggio rappresenta la #Napoli che amo' ** - ANSACampania : Serena Rossi, 'torna Mina settembre, nulla è come sembra' - solospettacolo : Serena Rossi, 'torna Mina settembre, nulla è come sembra' -