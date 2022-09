Milano, giovani iraniani in piazza per Mahsa Amini: «Siamo stanchi di questo governo islamico» – Il Video (Di martedì 20 settembre 2022) Libertà da questo governo. questo chiede la comunità iraniana a Milano, riunitasi in piazzale Cordusio per protestare contro l’uccisione di Mahsa Amini, 22enne pestata fino alla morte cerebrale per aver indossato l’hijab nella maniera considerata sbagliata dalle autorità. «Il punto non è l’obbligo del velo previsto dalla religione» spiega una manifestante, «ma il fatto che il governo dell’Iran lo abbia istituito in maniera così severa e prevendendo una maniera di indossarlo diversa da quella tradizionale dell’Islam». È come se in Italia diventasse obbligatorio il crocifisso solo attorno al petto, spiegano i manifestanti, quasi tuttti giovani. La maggior parte di loro sono iraniani che vivono in Italia da tempo. ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Libertà dachiede la comunità iraniana a, riunitasi inle Cordusio per protestare contro l’uccisione di, 22enne pestata fino alla morte cerebrale per aver indossato l’hijab nella maniera considerata sbagliata dalle autorità. «Il punto non è l’obbligo del velo previsto dalla religione» spiega una manifestante, «ma il fatto che ildell’Iran lo abbia istituito in maniera così severa e prevendendo una maniera di indossarlo diversa da quella tradizionale dell’Islam». È come se in Italia diventasse obbligatorio il crocifisso solo attorno al petto, spiegano i manifestanti, quasi tuttti. La maggior parte di loro sonoche vivono in Italia da tempo. ...

