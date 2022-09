Milan, l’esito degli esami strumentali per Theo Hernández | PM News (Di martedì 20 settembre 2022) Theo Hernández, terzino francese del Milan, ha svolto in mattinata gli esami strumentali per capire l'entità del problema all'adduttore Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 settembre 2022), terzino francese del, ha svolto in mattinata gliper capire l'entità del problema all'adduttore

MilanPress_it : Uscito l'esito degli esami di #Calabria e Theo #Hernandez?????? - DiMarzio : @acmilan, l'esito degli esami di #TheoHernandez - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, l'esito degli esami strumentali per @TheoHernandez | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #TheoHernandez #T… - PianetaMilan : .@acmilan, l'esito degli esami strumentali per @TheoHernandez | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - Delu90Inter : @paolobocciarel1 Eh... Poi è inutile stupirsi che Milan, Toro e Udinese ci hanno schiacciato per larghi tratti di g… -