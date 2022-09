Milan - Juve: da oggi la vendita dei biglietti per il big - match dell'8 ottobre (Di martedì 20 settembre 2022) A ottobre sarà tempo di big - match. Sabato 8 ottobre, alle 18, infatti, a San Siro scenderanno in campo i campioni d'Italia del Milan di Stefano Pioli e la Juve . Si tratta della sfida numero 240 tra ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 settembre 2022) Asarà tempo di big -. Sabato 8, alle 18, infatti, a San Siro scenderanno in campo i campioni d'Italia deldi Stefano Pioli e la. Si trattaa sfida numero 240 tra ...

