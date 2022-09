Milan, infortunio Theo Hernandez: Pioli storce il naso. L’esito degli esami (Di martedì 20 settembre 2022) Il terzino del Milan Theo Hernandez ha svolto gli esami dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare la Nazionale Gli esami a cui è stato sottoposto Theo Hernandez hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro. Il terzino del Milan verrà ricontrollato fra una settimana, ma in casa rossonera c’è ansia per le sue condizioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Il terzino delha svolto glidopo l’che lo ha costretto a lasciare la Nazionale Glia cui è stato sottopostohanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro. Il terzino delverrà ricontrollato fra una settimana, ma in casa rossonera c’è ansia per le sue condizioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

