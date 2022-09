Milan, gli impegni dopo la sosta: ottobre di fuoco VIDEO (Di martedì 20 settembre 2022) La sconfitta contro il Napoli ha spezzato l'imbattibilità del Milan: i rossoneri non perdevano infatti in Serie A da 9 mesi. dopo... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) La sconfitta contro il Napoli ha spezzato l'imbattibilità del: i rossoneri non perdevano infatti in Serie A da 9 mesi....

AceccKramer : @ntrovola_tonze @milannight perchè negli ultimi 10 anni la media dei biglietti di spettatori non arriva a 70k a par… - sportli26181512 : Milan, gli impegni dopo la sosta: ottobre di fuoco VIDEO: La sconfitta contro il Napoli ha spezzato l'imbattibilità… - AlbertoMaio4 : RT @AlbertoMaio4: Quando il Napoli perde si lamenta,e facciamo le vittime. Quando perde il Milan si lamentano,ma sono vittime perché gli… - docile041 : @Mau_Romeo @gianluigibuffon @bonucci_leo19 Non abbiamo un vero capitano adesso : Del Piero , Buffon , Chiellini , e… - GavinoFranti : @sim_ardu @glmdj Non sono un complottista ma un business come il calcio ha delle regole. Se c'è 'troppa' Juve, biso… -