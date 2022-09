Milan | batosta pesante | è ufficiale | Pioli rimane spiazzato

_RP10_ : E ancora non abbiamo visto nulla! ??Aspettiamo di prender la batosta finale post pausa nazionali (con i giocatori ch… -

SerieANews

... perdendo tutti i big match affrontati fino ad ora: Lazio,e Bayern Monaco. Nell'ultimo weekend, poi, è arrivata lacontro l'Udinese e le certezze su cui poggiava il club meneghino ...Si ferma la striscia di vittorie deldi Pioli, sconfitto dal Napoli di Spalletti per 2 a 1 al termine di una partita bellissima, ... che rialzano la testa dopo ladi giovedì in Europa ... Milan, batosta terribile: è ufficiale, Pioli rimane incredulo L'Inter per il momento conferma Inzaghi, ma chiede risultati: possibile l’arrivo dell’ex centrocampista se la classifica non si dovesse muovere ...Pessime notizie in arrivo in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da un momento nerissimo tra campionato e Champions League, il punto più basso è stato raggiunto con la sconfitta ...