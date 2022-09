Milan, 15 mila euro di multa per ordine del Giudice Sportivo (Di martedì 20 settembre 2022) Le ragioni della sanzione economica da 15 mila euro inflitta al milan da parte del Giudice Sportivo dopo il match contro il Napoli. Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 settembre 2022) Le ragioni della sanzione economica da 15inflitta alda parte deldopo il match contro il Napoli.

lukapzi93 : Ma veramente il nuovo stadio di #Milan e #Inter sarebbe da 60.000 posti?! Il Milan viaggia in media sui 70.000 e ro… - PianetaMilan : @acmilan, 15 mila euro di multa per ordine del Giudice Sportivo #milan #acmilan #sempremilan - NN66089545 : @FeliceRaimondo Noi dobbiamo farne uno nostro e stop da 80 mila, senza RATTI e senza SAN SIRO, speriamo che GERRY c… - RadioRossonera : Multa per il #Milan , il motivo???? - musettiano : Una cosa dev'essere chiara: il Milan non può avere uno stadio con meno di 60 Mila posti, non esiste. -