Migranti, una madre affida al Mediterraneo il figlio di due anni morto di sete – Il video (Di martedì 20 settembre 2022) Un bambino con indosso i suoi vestiti nuovi che viene gettato da una barca nelle acque del Mediterraneo. A filmare la scena è Nawal Soufi, attivista dell’agenzia fotogiornalistica no profit umanistica e sociale Gerta human reports, che si trova a bordo di quell’imbarcazione nei primi giorni di settembre. Il gruppo di Migranti partito da Antalya, in Turchia, è approdato il 12 settembre a Pozzallo dopo aver trascorso 15 giorni in mare alla deriva. Come racconta Soufi, in 6 sono morti per la sete. Si trovavano a circa 71 miglia al largo dalla Libia e cercavano di resistere bevendo acqua di mare con dentifricio. Due donne, un uomo e 3 bambini perdono la vita: Motaz, 12 anni, Haret, 3 anni, e Hudaifa, 2 anni. Tra i protagonisti del video pubblicato da Gerta c’è proprio la ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Un bambino con indosso i suoi vestiti nuovi che viene gettato da una barca nelle acque del. A filmare la scena è Nawal Soufi, attivista dell’agenzia fotogiornalistica no profit umanistica e sociale Gerta human reports, che si trova a bordo di quell’imbarcazione nei primi giorni di settembre. Il gruppo dipartito da Antalya, in Turchia, è approdato il 12 settembre a Pozzallo dopo aver trascorso 15 giorni in mare alla deriva. Come racconta Soufi, in 6 sono morti per la. Si trovavano a circa 71 miglia al largo dalla Libia e cercavano di resistere bevendo acqua di mare con dentifricio. Due donne, un uomo e 3 bambini perdono la vita: Motaz, 12, Haret, 3, e Hudaifa, 2. Tra i protagonisti delpubblicato da Gerta c’è proprio la ...

elio_vito : Su una cosa ha ragione Scarpinato, al quale esprimo solidarietà per gli attacchi che sta ricevendo, la contraddizio… - SusannaCeccardi : L’hotspot di Lampedusa è al collasso con 1300 migranti a fronte di una capacità massima di 350 persone e le Ong vog… - PepperFlower : @elevisconti trova lungo, comme on dit alle falde del Monviso! I migranti sono leva esilissima e completamente sfia… - AnonimoRomano6 : RT @elevisconti: #Salvini aveva due cavalli di battaglia: #Putin e i #migranti. Purtroppo per lui Putin è andato fuori moda, quindi oggi ha… - MichelaRoi : RT @elevisconti: #Salvini aveva due cavalli di battaglia: #Putin e i #migranti. Purtroppo per lui Putin è andato fuori moda, quindi oggi ha… -