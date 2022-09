Migranti, centri di rimpatrio inefficaci. E il centrodestra ne promette altri. L’ispezione dopo l’ennesimo suicidio: “Peggio che in carcere” (Di martedì 20 settembre 2022) Con centinaia di migliaia di stranieri senza permesso di soggiorno l’Italia non ne rimpatria che poche migliaia l’anno, chiunque sia il ministro dell’Interno in carica. Nel 2021 i centri permanenti per il rimpatrio (Cpr) che ospitano irregolari in attesa di espulsione hanno visto transitare 5.147 persone, ma quelle effettivamente rimpatriate sono appena 2.520, meno della metà. In linea con gli anni precedenti, l’inefficacia ha però un prezzo elevato perché le persone richiuse nei Cpr vivono spesso in condizioni degradanti. In vent’anni non c’è una sola relazione che non abbia denunciato l’inadeguatezza di questi centri, a partire da quelle presentate al Parlamento dal Garante nazionale per i diritti dei detenuti, compresa quella del 2022. Ulteriore conferma arriva dalL’ispezione della deputata Yana Ehm ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Con centinaia di migliaia di stranieri senza permesso di soggiorno l’Italia non ne rimpatria che poche migliaia l’anno, chiunque sia il ministro dell’Interno in carica. Nel 2021 ipermanenti per il(Cpr) che ospitano irregolari in attesa di espulsione hanno visto transitare 5.147 persone, ma quelle effettivamente rimpatriate sono appena 2.520, meno della metà. In linea con gli anni precedenti, l’a ha però un prezzo elevato perché le persone richiuse nei Cpr vivono spesso in condizioni degradanti. In vent’anni non c’è una sola relazione che non abbia denunciato l’inadeguatezza di questi, a partire da quelle presentate al Parlamento dal Garante nazionale per i diritti dei detenuti, compresa quella del 2022. Ulteriore conferma arriva daldella deputata Yana Ehm ...

