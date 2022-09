“Mi hanno cacciato dalla tv”. Scoppia il caso sul conduttore, che denuncia: “Solo perché sono gay” (Di martedì 20 settembre 2022) Lui si chiama Erick Adame ed è il protagonista di questa storia. È un volto noto della tv e di professione fa il meteorologo: è stato licenziato perché ha frequentato un sito per adulti usando la webcam. E sui social ha voluto raccontare la sua verità “piuttosto che lasciare che gli altri controllino la narrativa della mia vita”, come riporta il sito Tmz. L’uomo, mentre lavorava al canale tv, Spectrum News NY1 ha frequentato un sito gay, “mentre era in casa, esibendosi davanti alla telecamera per altri uomini”. Ed il professionista crede che sia il suo orientamento sessuale ad aver pesato nella decisione di licenziarlo. Erick Adame ha detto di non aver guadagnato nulla dalle sue esbizioni via webcam, che tra l’altro erano “consensuali al 100%”. Il problema è, che essendo un personaggio pubblico, ha agito in segretezza rispetto alla sua professione ed all’emittente ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Lui si chiama Erick Adame ed è il protagonista di questa storia. È un volto noto della tv e di professione fa il meteorologo: è stato licenziatoha frequentato un sito per adulti usando la webcam. E sui social ha voluto raccontare la sua verità “piuttosto che lasciare che gli altri controllino la narrativa della mia vita”, come riporta il sito Tmz. L’uomo, mentre lavorava al canale tv, Spectrum News NY1 ha frequentato un sito gay, “mentre era in casa, esibendosi davanti alla telecamera per altri uomini”. Ed il professionista crede che sia il suo orientamento sessuale ad aver pesato nella decisione di licenziarlo. Erick Adame ha detto di non aver guadagnato nulla dalle sue esbizioni via webcam, che tra l’altro erano “consensuali al 100%”. Il problema è, che essendo un personaggio pubblico, ha agito in segretezza rispetto alla sua professione ed all’emittente ...

