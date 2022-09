Meta e Twitter hanno rimosso numerosi account fake che facevano propaganda pro-USA

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 20 settembre 2022) Secondo il rapporto della Stanford University e della società di analisi Graphika società come, proprietaria di Facebook e Instagram, avrebbero chiuso una serie diche sembravano condurre un’operazione di influenza pro-USA specialmente in lingua russa. Secondo i ricercatori, la campagna sarebbe durata per quasi cinque anni. Le tattiche utilizzate dagli USA rispecchiano quelle cui ha fatto ricordo il governo russo durante le elezioni americane del 2016. Il questo caso, la campagna dipro-USA mirerebbe a screditare nazioni come Russia, Cina e Iran e a diffondere sentimenti favorevoli all’Occidente in questi Paesi. LEGGI ANCHE > L’emoji della carota inganna l’algoritmo di FB e nasconde la disinformazione sui vaccini Il rapporto sui profili che...