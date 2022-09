Meloni pensa al doppio jolly al ministero dell'Economia. Il pressing su Panetta (Di martedì 20 settembre 2022) Le elezioni si terranno il 25 settembre, ma da tempo Giorgia Meloni è al lavoro per presentare una squadra di ministri di prima classe, focalizzandosi in particolare sul ministero dell'Economia. Come riporta La Stampa la leader di Fratelli d'Italia vuole una figura “capace di rassicurare l'Europa e i mercati, stimata a livello internazionale e in grado di ottenere il via libera di Sergio Mattarella”. Il preferito di Meloni era Fabio Panetta, componente del comitato esecutivo della Banca centrale europea, col quale c'è stato un contatto durante i mesi estivi per sondare la disponibilità a ricoprire la carica in un governo di centrodestra. “Panetta avrebbe declinato perché preferirebbe proseguire la sua carriera da banchiere centrale. È il naturale ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Le elezioni si terranno il 25 settembre, ma da tempo Giorgiaè al lavoro per presentare una squadra di ministri di prima classe, focalizzandosi in particolare sul. Come riporta La Stampa la leader di Fratelli d'Italia vuole una figura “capace di rassicurare l'Europa e i mercati, stimata a livello internazionale e in grado di ottenere il via libera di Sergio Mattarella”. Il preferito diera Fabio, componente del comitato esecutivoa Banca centrale europea, col quale c'è stato un contatto durante i mesi estivi per sondare la disponibilità a ricoprire la carica in un governo di centrodestra. “avrebbe declinato perché preferirebbe proseguire la sua carriera da banchiere centrale. È il naturale ...

