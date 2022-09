Meghan Markle | «un incontro con re Carlo» prima del ritorno in California?

(Di martedì 20 settembre 2022) Stando a quanto rivela l’esperto Neil Sean, la duchessa avrebbe chiesto di vedere il nuovo sovranodi rientrare in America: «Sarebbe l’opportunità per fare chiarezza». Nel frattempo il Times ha rivelato che i Sussex vogliono volare «ilpossibile dai figli», ma per adesso sono ancora nel Regno Unito

Royal Family News: Meghan Markle vuole fare pace con Re Carlo

Meghan Markle ha chiesto un incontro con Re Carlo III, in modo da ''chiarire la situazione'' prima del suo ritorno in California, dove vive con il marito Harry dopo la clamorosa rottura con Elisabetta. Meghan Markle avrebbe chiesto di incontrare re Carlo di persona prima della partenza per gli Stati Uniti. Lo ha rivelato un giornalista di Nbc News, Msnbc e Access Hollywood, Neil Sean.

La foto di Meghan Markle in lacrime al funerale della regina Elisabetta hanno fatto il giro del mondo. «False», hanno tuonato in molti, ma c'è chi giura che la morte...