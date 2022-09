Medicina | malattie croniche intestinali | cresce importanza ecografia

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - L'delle anseè una metodica che sta assumendo sempre piùnella gestione dei pazienti coninfiammatorie(Mici), stimati in 250mila in Italia. La diffusione di questo esame diagnostico è in costante aumento sia in Italia sia nel mondo. E' quanto emerge dalla conferenza stampa promossa dall'Italian Group for The Study of Inflammatory Bowel Disease (Ig-Ibd), oggi a Firenze. L'evento precede l'inizio del corso teorico-pratico (20-21 settembre) che la società scientifica ha organizzato, in collaborazione con la Società italiana di ultrasonologia ine biologia (Siumb), in cui i relatori, provenienti da tutta Italia, forniranno le basi teoriche e pratiche per ...