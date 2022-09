Mediaset | scoppia la bomba dopo l’addio | proprio lei pugnalata alle spalle

Leggi su kronic

(Di martedì 20 settembre 2022) Andreas Muller ha pubblicato un post su Instagram per esprimere massima vicinanza alla sua fidanzata, Veronica Peparini, esclusa da Amici. I fan di Amici hanno atteso a lungo l’arrivo della giornata di ieri: nel pomeriggio di domenica 18 settembre, infatti, ha preso il via la 22esima edizione del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Tra i docenti ritroviamo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, assieme a Raimondo Todaro, Arisa, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. La prima puntata è servita per consegnare l’agognata felpa celeste a 17 alunni. Tuttavia, l’entusiasmo per questa nuova edizione di Amici viene disturbato dal lungo post pubblicato da Andreas Muller, noto brino e trionfatore nell’edizione 2015 del programma. Per la prima voltadieci anni, infatti, Veronica Peparini non sarà presente ad Amici: il suo banco è ...