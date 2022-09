Media, possibile oggi discorso di Putin alla nazione (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe tenere oggi un discorso alla nazione in merito ai referendum per l'unione alla Russia nei territori delle regioni di Lugansk, Donetsk, Kherson e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirpotrebbe tenereunin merito ai referendum per l'unioneRussia nei territori delle regioni di Lugansk, Donetsk, Kherson e ...

