Media | Kiev vuole chiedere all' Onu un tribunale stile Norimberga

(Di martedì 20 settembre 2022) Il governo dispera di utilizzare il palcoscenico della 77/ma assemblea generale dell'Onu, che si apre oggi, per sostenere la propria richiesta di unspeciale contro i crimini di guerra ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, muore foreign fighter italiano. Guterres: 'Futuro a rischio' LIVE ...