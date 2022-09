Medaglia di bronzo della Croce Rossa nazionale all’Aci di Bergamo per l’impegno nella lotta al Covid (Di martedì 20 settembre 2022) Un significativo e prestigioso riconoscimento dell’impegno di solidarietà e di aiuto con sostegno concreto nel tempo del Sars-CoV-2 è giunto all’Aci di Bergamo dalla Croce Rossa Italiana, con l’assegnazione di una Medaglia di bronzo. La comunicazione della delibera da parte del Consiglio direttivo nazionale CRI è appena arrivata alla sede cittadina di via Maj. Questa la motivazione della Medaglia di benemerenza: “In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio e assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica palesando alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’Associazione della Croce ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) Un significativo e prestigioso riconoscimento deldi solidarietà e di aiuto con sostegno concreto nel tempo del Sars-CoV-2 è giuntodidallaItaliana, con l’assegnazione di unadi. La comunicazionedelibera da parte del Consiglio direttivoCRI è appena arrivata alla sede cittadina di via Maj. Questa la motivazionedi benemerenza: “In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio e assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica palesando alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’Associazione...

