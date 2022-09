McDonald’s assume in tutta Italia, 5mila posti di lavoro: come candidarsi (Di martedì 20 settembre 2022) McDonald’s è pronta ad assumere migliaia di lavoratori in Italia. La nota catena di fast food potenzierà l’organico inserendo 5.000 nuovi addetti nei ristoranti già operativi e in quelli di prossima apertura sul territorio nazionale. 5mila assunzioni Il colosso americano del fast food sta portando avanti un programma di crescita sul territorio nazionale, che prevede l’inserimento di nuove risorse e l’apertura di nuovi locali entro l’anno. Nel dettaglio, il piano di sviluppo 2022 di McDonald’s mira, entro fine anno, ad assumere 5mila persone da impiegare nei ristoranti e ad ampliare la rete commerciale con l’avvio di nuovi fast food. I contratti I nuovi inserimenti riguardano sia ristoranti già operativi che quelli nuovi che verranno aperti nei prossimi mesi. In totale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022)è pronta adre migliaia di lavoratori in. La nota catena di fast food potenzierà l’organico inserendo 5.000 nuovi addetti nei ristoranti già operativi e in quelli di prossima apertura sul territorio nazionale.assunzioni Il colosso americano del fast food sta portando avanti un programma di crescita sul territorio nazionale, che prevede l’inserimento di nuove risorse e l’apertura di nuovi locali entro l’anno. Nel dettaglio, il piano di sviluppo 2022 dimira, entro fine anno, adrepersone da impiegare nei ristoranti e ad ampliare la rete commerciale con l’avvio di nuovi fast food. I contratti I nuovi inserimenti riguardano sia ristoranti già operativi che quelli nuovi che verranno aperti nei prossimi mesi. In totale, ...

