Mazzanti e l'Italia verso i Mondiali: 'Siamo la squadra favorita, ma questa pressione ci piace' (Di martedì 20 settembre 2022) Click. Si chiude la valigia e comincia la parte più ghiotta di un viaggio che in realtà è iniziato 5 mesi fa, verso un Mondiale che manca da 20 anni. Oggi l'Italia parte con destinazione Arnhem (... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 settembre 2022) Click. Si chiude la valigia e comincia la parte più ghiotta di un viaggio che in realtà è iniziato 5 mesi fa,un Mondiale che manca da 20 anni. Oggi l'parte con destinazione Arnhem (...

Gazzetta_it : Mazzanti verso i Mondiali: “Italia favorita, ma questa pressione ci piace” #volley - mazzanti_giu : RT @k_arsenale: Guardate attentamente questa intervista del #Tg1 sul rientro in Italia di #MattiaSorbi. Avete ancora dubbi ? - mazzanti_giu : RT @AleksL74: Il giornalista italiano #MattiaSorbi, saltato in aria su una mina UCRAINA(!) e soccorso da soldati e medici RUSSI(!) è appena… - mazzanti_giu : RT @Controc43312427: Mattia Sorbi è rientrato in Italia. Il giornalista è stato abbandonato dalle truppe ucraine su un campo minato e la su… - mazzanti_giu : RT @a_lambardi: ll giornalista #MattiaSorbi, saltato in aria su una mina UCRAINA e soccorso da soldati e medici RUSSI è rientrato in Italia… -