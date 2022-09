Mazara del Vallo, parroco celebra la messa vestito da ciclista e il vescovo lo richiama: “Inaccettabile” – Video (Di martedì 20 settembre 2022) “Il contesto, l’abbigliamento, il modo di trattare le sacre specie, la libertà nel formulare le orazioni e la stessa preghiera eucaristica, alcune battute fuori luogo e infelici. Non si può condividere tutto questo“. Lo scrive il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada in una lettera al sacerdote bresciano don Fabio Corazzina che durante un tour in Sicilia ha celebrato messa indossando un completo da ciclista. Il Video è stato pubblicato sui social dallo stesso sacerdote. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Il contesto, l’abbigliamento, il modo di trattare le sacre specie, la libertà nel formulare le orazioni e la stessa preghiera eucaristica, alcune battute fuori luogo e infelici. Non si può condividere tutto questo“. Lo scrive ildi Brescia Pierantonio Tremolada in una lettera al sacerdote bresciano don Fabio Corazzina che durante un tour in Sicilia hatoindossando un completo da. Ilè stato pubblicato sui social dallo stesso sacerdote. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

