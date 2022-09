(Di martedì 20 settembre 2022)non sarà inper gli impegni di Nations League. L’attaccante delhato ildi Coverciano dopo essere stato valutato dallo staff medico di Mancini, che pure ieri si era detto abbastanza ottimista., dove inizierà la riabilitazione per la distorsione rimediata a San Siro domenica. Di seguito il comunicato del club di De Laurentiis. “la. L’attaccante azzurro che domenica a San Siro contro il Milan aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia destra, dopo la valutazione dello staff medico...

napolista : Matteo #Politano lascia il ritiro della Nazionale e rientra a Napoli Il comunicato del club. La distorsione alla c… - RwondoNaples : POPÒ POPÒ MATTEO POLITANO POPOPO!!! ???? È sempre lui, il nostro presidente ?? - MaryBoom21 : RT @ParticipioPart: 'E si è convinto anche Matteo, l’ha aiutato anche il cambio di giocatori con delle negatività che non ci sono più nella… - ParticipioPart : 'E si è convinto anche Matteo, l’ha aiutato anche il cambio di giocatori con delle negatività che non ci sono più n… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Ag. Politano: “Domani torna a Napoli, ha bisogno di alcuni giorni… -

Poi dopo ho avuto alcuni chiarimenti con Spalletti capendo che non avrebbe voluto mandare viaa tutti i costi. Mi ha fatto capire invece chedoveva migliorare sotto alcuni aspetti ...... esultanza golLibero scrive della rifondazione del Napoli grazie al mercato estivo. Sono arrivati tanti volti nuovi che hanno sostituito calciatori storici come Insigne, Mertens, ...Brutte notizie per Matteo Politano, tra i protagonisti di questa prima fase di stagione azzurra. L'esterno di Luciano Spalletti, che domenica a San Siro contro il Milan aveva subìto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...