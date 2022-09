Mattel in Italia affida a Panini il publishing del portfolio riviste (Di martedì 20 settembre 2022) Mattel ha annunciato oggi la decisione di voler affidare la licenza per il territorio Italiano di tutte le riviste legate ai brand del proprio portfolio Barbie Magazine, Mia Prima Barbie, Hot Wheels e Thomas a Panini Spa. Le storiche, amatissime riviste per bambine e bambini entreranno quindi a far parte della scuderia di publishing della nota azienda modenese, leader nel segmento giovani e giovanissimi. Dal lontano 1978, anno di lancio del primo numero di Barbie Magazine edito da Ed. Dardo, la strada percorsa da Mattel nell’editoria è stata lunga e costellata di successi. È del 1982, con Mondadori Editore, la geniale intuizione di produrre i “fotoromanzi di Barbie” sul Barbie Magazine. Un vero e proprio fotoromanzo con protagonista ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022)ha annunciato oggi la decisione di volerre la licenza per il territoriono di tutte lelegate ai brand del proprioBarbie Magazine, Mia Prima Barbie, Hot Wheels e Thomas aSpa. Le storiche, amatissimeper bambine e bambini entreranno quindi a far parte della scuderia didella nota azienda modenese, leader nel segmento giovani e giovanissimi. Dal lontano 1978, anno di lancio del primo numero di Barbie Magazine edito da Ed. Dardo, la strada percorsa danell’editoria è stata lunga e costellata di successi. È del 1982, con Mondadori Editore, la geniale intuizione di produrre i “fotoromanzi di Barbie” sul Barbie Magazine. Un vero e proprio fotoromanzo con protagonista ...

