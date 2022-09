Martina Franca: la sera prima del pestaggio una spallata. La rissa e le conseguenze gravi Indaga la polizia (Di martedì 20 settembre 2022) Una spallata sabato sera in un locale pubblico, fortuita o meno chissà, all’origine della rissa domenica sera a Martina Franca. Ciò stando a testimonianze. C’è chi riferisce anche di un’ipotesi di uno sguardo ad una ragazza, non gradito nel suo gruppo. È al lavoro la polizia per risalire a cause, dinamica e responsabilità. L’appuntamento davanti ad una scuola di Martina Franca, domenica sera, per regolare i conti della sera prima. Moltissimi ragazzi davanti a quella scuola ad attendere la contesa. Poi in massa lo spostamento nella villa Carmine perché i forestieri, lì erano andati. Un gruppo di loro, stando a testimonianze, ha pestato il ragazzo di Martina ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 settembre 2022) Unasabatoin un locale pubblico, fortuita o meno chissà, all’origine delladomenica. Ciò stando a testimonianze. C’è chi riferisce anche di un’ipotesi di uno sguardo ad una ragazza, non gradito nel suo gruppo. È al lavoro laper risalire a cause, dinamica e responsabilità. L’appuntamento davanti ad una scuola di, domenica, per regolare i conti della. Moltissimi ragazzi davanti a quella scuola ad attendere la contesa. Poi in massa lo spostamento nella villa Carmine perché i forestieri, lì erano andati. Un gruppo di loro, stando a testimonianze, ha pestato il ragazzo di...

