Marta Collot | la professoressa di sinistra che insegna rivoluzione

A lezione di rivoluzione. Con la prof che brucia la bolletta in piazza. Bolletta rossa trionferà. Un tempo per esprimere il proprio dissenso rivoluzionario si bruciava la bandiera: oggi si bruciano le bollette. Come se per uscire dal tunnel bastasse un falò. E' il gesto di disobbedienza della giovane leader di Unione Popolare Marta Collot, orgogliosamente comunista e richiestissima nei talk show televisivi: ha dato fuoco a una bolletta davanti a un'azienda di energia, per protestare contro "i sacrifici che vengono chiesti per finanziare la guerra". Oggi #UnionePopolare in corteo a Bologna, contro la guerra e la NATO, contro chi ci dice che dobbiamo fare sacrifici per finanziare gli invii di armi e l'aumento delle spese militari, chi ci impone un'economia di guerra e poi permette la speculazione sulle bollette.

