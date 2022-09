Mario Prandi | ucciso a coltellate per il volume della tv troppo alto Il figlio condannato all' ergastolo

leggo.it

Ha ucciso a coltellate suo padre perché il volume della tv lo infastidiva, così Lorenzo di 51 anni, ha sferrato quattro colpi mortali all'anziano padre, di 75 anni. Il tragico evento si è consumato a Ostiglia, in provincia di Mantova, dove padre e figlio vivevano insieme nello stesso appartamento da circa due anni.