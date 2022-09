Mario Draghi premiato come "World Statesman" a New York (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricevuto il premio "World Statesman" della 'Appeal of Conscience Foundation a New York per la sua "lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente del Consiglioha ricevuto il premio "" della 'Appeal of Conscience Foundation a Newper la sua "lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi è a New York per partecipare alla 77° Assemblea generale delle Nazioni Unite #UNGA. Qui… - martaottaviani : Se Mario #Draghi parla di pupazzi prezzolati, mi sorge il dubbio che ha quanto meno fondati sospetti, per non dire… - riotta : Ascolto intervista @JoeBiden e penso che per Mario #Draghi non parlare ai media, se non in conferenza stampa, sia s… - BardStrange : RT @La_manina__: Oggi squadracce 'liberali' scatenate col povero Mario Monti. La sua colpa? Aver ricordato l'ovvio: che i soldi del PNRR li… - ladychef62 : RT @dariodangelo91: L'AMERICA CHIEDE A DRAGHI DI RESTARE PREMIER 1/9 Se non vi emozionate nel guardare un gigante della storia, un gigante… -