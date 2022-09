(Di martedì 20 settembre 2022) Pierpaolodirettore tecnico dell’Udinese ha parlato delrivelando anche unsugli azzurri. Pierpaoloè legato a doppio filo con il, oggi è il direttore sportivo dell’Udinese ma non dimentica il suo passato azzurro fatto di scudetti e ricostruzione. Ai microfoni del quotidiano il Mattino,analizza la vittoria degli azzurri sul Milan e rivela anche unlegato a Kvara e Kim., non a caso l’Udinese è terza. Ma comandano due club del suo cuore,e Atalanta? «Non mi sorprende che la serie A premi queste società: sono quelle che hanno i bilanci in ordine, i conti sistemati, le strategie collaudate e sempre precise sul mercato, non fanno mai passi più lunghi della propria ...

napolipiucom : Marino: “Napoli merita di essere primo. Ecco quando si deciderà lo suddetto. Retroscena su Kim e Kavra”… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Deulofeu? C'era l'interesse del Napoli, ma non si è concretizzato' - ilnapolionline : P.P. Marino a IL Mattino': 'Napoli e Atalanta, società modello con i conti in ordine' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Il Napoli c'è, ma l'Atalanta può fare il miracolo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Il Napoli c'è, ma l'Atalanta può fare il miracolo' -

... Fabrizio Giuntoli Ilesempio virtuoso del calcio italiano. Lo sottolinea Il Giornale: Il Giornale fa i nomi di Giuntoli, D'Amico, Massara ePierpaoloparla delcome favorita per lo scudetto: "La squadra pratica il più bel calcio del campionato di Serie A" Intervistato da Radio Anch'io Sport, Pierpaoloha parlato anche del ...Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha parlato dello Scudetto: "Sì, c'è il Napoli ma anche l'Atalanta che per certi versi mi ricorda il V ...ROMA (ITALPRESS) - "Questo avvio è una sorpresa, chiaramente non accade tutti i giorni per una squadra come l'Udinese. Può essere prevedibile per altri club, non per noi. Scudetto Noi non ci pensiamo ...