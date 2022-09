(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’impegno dinei confronti delSettore affonda le sue radici nell’istituzione della Business Unit ‘Enti religiosi e, avvenuta ormai 10 anni fa”. Lo ha detto Samuele, Amministratore delegato di, società del Gruppo Generali, a margine dell’evento ‘In 4 per Voi – Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit’, svoltosi alla Torre Generali CityLife di Milano. “Con l’iniziativa odierna – ha proseguito– abbiamo voluto ufficializzare il rapporto finale dell’indagine ‘Il Non Profit in evoluzione’, realizzata da, in collaborazione con il Centro Studi sugli Enti ...

telodogratis : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), ‘da sempre al fianco del Terzo Settore’ - lifestyleblogit : Marconcini (Cattolica), 'storicamente attenti al mondo del Non profit, business Unit dedicata' - - lifestyleblogit : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), 'da sempre al fianco del Terzo Settore' - - News24_it : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), 'da sempre al fianco del Terzo Settore' - fisco24_info : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), 'da sempre al fianco del Terzo Settore': (Adnkronos) - 'L’impegno di Cattolic… -

Lo ha detto Samuele, Amministratore delegato diAssicurazioni, società del Gruppo Generali, a margine dell'evento 'In 4 per Voi - Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere ...Ad affermarlo è Samuele, l'ad diin occasione della presentazione dell'indagine 'Il Non Profit in evoluzione' realizzata daAssicurazioni, società del Gruppo Generali, ...(Adnkronos) – “L’impegno di Cattolica Assicurazioni nei confronti del Terzo Settore affonda le sue radici nell’istituzione della Business Unit ‘Enti religiosi e Terzo Settore’, avvenuta ormai 10 anni ...MILANO (ITALPRESS) – E’ stata presentata oggi l’indagine “Il Non Profit in evoluzione” realizzata da Cattolica ...