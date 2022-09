lifestyleblogit : Marconcini (Cattolica), 'storicamente attenti al mondo del Non profit, business Unit dedicata' - - lifestyleblogit : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), 'da sempre al fianco del Terzo Settore' - - News24_it : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), 'da sempre al fianco del Terzo Settore' - fisco24_info : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), 'da sempre al fianco del Terzo Settore': (Adnkronos) - 'L’impegno di Cattolic… - italiaserait : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), ‘da sempre al fianco del Terzo Settore’ -

Lo ha detto Samuele, Amministratore delegato diAssicurazioni, società del Gruppo Generali, a margine dell'evento 'In 4 per Voi - Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere ...I nuovi imperativi per la sostenibilità "', ha dichiarato Samuele, amministratore delegato della società, 'è sin dalla sua fondazione è attenta al mondo del volontariato e del ...(Adnkronos) – “L’impegno di Cattolica Assicurazioni nei confronti del Terzo Settore affonda le sue radici nell’istituzione della Business Unit ‘Enti religiosi e Terzo Settore’, avvenuta ormai 10 anni ...MILANO (ITALPRESS) – E’ stata presentata oggi l’indagine “Il Non Profit in evoluzione” realizzata da Cattolica ...