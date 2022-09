Marche, dopo lo zainetto, ritrovate anche le scarpe del piccolo Mattia. Il papà: non perdo la speranza (Di martedì 20 settembre 2022) I genitori del piccolo Mattia si aggrappano alla speranza, ma le ricerche del bambino di 8 anni disperso nell’ondata di maltempo che ha colpito la Marche la sera del 15 settembre finora hanno rinvenuto solo tracce del suo passaggio: ieri lo zainetto, oggi le sue scarpe. Un Paese intero segue le ricerche col fiato sospeso, mentre il papà e la mamma del piccolo vivono minuto per minuto l’inferno dell’attesa e l’incubo delle operazioni, fin qui senza esito… Marche, trovate anche le scarpe di Mattia Mattia, che il nubifragio e l’alluvione hanno strappato dalle braccia della madre nel territorio di Castelleone di Suasa, e trascinato via da un’ondata di acqua e fango, non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) I genitori delsi aggrappano alla, ma le ricerche del bambino di 8 anni disperso nell’ondata di maltempo che ha colpito lala sera del 15 settembre finora hanno rinvenuto solo tracce del suo passaggio: ieri lo, oggi le sue. Un Paese intero segue le ricerche col fiato sospeso, mentre ile la mamma delvivono minuto per minuto l’inferno dell’attesa e l’incubo delle operazioni, fin qui senza esito…, trovateledi, che il nubifragio e l’alluvione hanno strappato dalle braccia della madre nel territorio di Castelleone di Suasa, e trascinato via da un’ondata di acqua e fango, non ...

Agenzia_Ansa : Sono ancora senza esito le ricerche dei due dispersi che mancano all'appello, dopo l'ondata di maltempo del 15 sett… - LiaCapizzi : Et voilà, Sofia Raffaeli vola a Parigi 2024 'È per la mia terra, le Marche. Per tutte le famiglie che stanno soffr… - BentivogliMarco : #Cantiano #SerraSantabbondio e #Sassoferrato dopo mesi di siccità la pioggia ci ricorda l’assenza di cura della nos… - SecolodItalia1 : Marche, dopo lo zainetto, ritrovate anche le scarpe del piccolo Mattia. Il papà: non perdo la speranza… - ImfromEurope1 : Le notizie di questi giorni danno l'idea delle Marche come una regione amministrata malissimo. Nessuna sorpresa che… -