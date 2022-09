Marche devastate dal maltempo, si contano i danni: la prima stima è di almeno 2 miliardi (Di martedì 20 settembre 2022) L'alluvione di giovedì scorso nel centro - nord delle Marche ha prodotto almeno 2 miliardi di danni: si tratta di una stima ancora molto provvisoria, che lo stesso presidente della Regione non riesce ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 settembre 2022) L'alluvione di giovedì scorso nel centro - nord delleha prodottodi: si tratta di unaancora molto provvisoria, che lo stesso presidente della Regione non riesce ...

Dry31895235 : In centro Italia ancora gente senza casa post terremoto. Marche devastate dall'alluvione. I tiggi' tre quarti di t… - _TYPEONEGATIVE_ : RT @FabioZfz9: @LeonardoPanetta Appproposito, i percettori in età da lavoro del rdc, sono andati a dare una mano nelle Marche devastate dal… - aldo_rovi : RT @RussoTosca: @eziomauro Draghi: sto lavorando per voi, infatti mando 700 di mln di aiuti all'Ucraina e solo 5 mln alle #Marche devastat… - andreaagostinia : RT @AnnaOrr15: Penso alle Marche già devastate anni fa,penso a Genova,Sicilia,il Sarno, Sardegna,Toscana.Tutte vittime recenti di disastri… - VannaRicci : RT @AnnaOrr15: Penso alle Marche già devastate anni fa,penso a Genova,Sicilia,il Sarno, Sardegna,Toscana.Tutte vittime recenti di disastri… -