Mara Venier finisce in tribunale? | “Notizie false”: scendono in campo i suoi legali (Di martedì 20 settembre 2022) La conduttrice Mara Venier potrebbe finire presto in tribunale visto quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata in diretta La conduttrice Mara Venier (screenshot RaiPlay)Questa nuova stagione televisiva rischia di cominciare nel peggiore dei modi per Mara Venier e la sua Domenica In. La conduttrice deve infatti fare i conti con due problemi non da poco. Il primo è legato agli ascolti con la seconda puntata che ha registrato ben 10 punti percentuali in meno rispetto alla concorrenza ovvero Amici di Maria De Filippi. Il secondo problema invece rischia di portare il format addirittura in tribunale a causa delle rivelazioni arrivate in diretta sulla separazione tra la conduttrice Ilary Blasi e Francesco Totti. Mara ... Leggi su specialmag (Di martedì 20 settembre 2022) La conduttricepotrebbe finire presto invisto quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata in diretta La conduttrice(screenshot RaiPlay)Questa nuova stagione televisiva rischia di cominciare nel peggiore dei modi pere la sua Domenica In. La conduttrice deve infatti fare i conti con due problemi non da poco. Il primo è legato agli ascolti con la seconda puntata che ha registrato ben 10 punti percentuali in meno rispetto alla concorrenza ovvero Amici di Maria De Filippi. Il secondo problema invece rischia di portare il format addirittura ina causa delle rivelazioni arrivate in diretta sulla separazione tra la conduttrice Ilary Blasi e Francesco Totti....

patoboranga : @gippu1 ma quella con Mara Venier? - AdamJensen0 : Mara Venier e Renato Zero. - mercoled3 : Orietta un'altra Mara Venier che fa spoiler a gogò#gfvip - abcdeufuckU : Orietta Berti come una Mara Venier qualsiasi che spoilera cose ?? #GFVIP - vivosurealtime : Orietta Berti sarà come Mara Venier che spoilerò Cecilia Rodriguez a playa desnuda #GFVIP -