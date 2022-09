Maltempo: in Lombardia depressione atlantica in arrivo, da sabato aumenta nuvolosità (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - Una saccatura fredda si addossa all'arco alpino e scivola nei prossimi giorni verso i Balcani, determinando sulla Lombardia un flusso di correnti settentrionali in quota con ingresso di aria fresca ed umida da est nel Bacino Padano. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia, domani il tempo si manterrà poco nuvoloso, salvo addensamenti a bassa-media quota su prime Prealpi e fascia pedemontana, più compatti ed estesi anche alla pianura. Precipitazioni assenti e temperature sotto la media del periodo. L'avvicinamento di una depressione dall'atlantico determinerà però un aumento della nuvolosità nel corso di sabato, con prime precipitazioni già in serata, e tempo diffusamente perturbato domenica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - Una saccatura fredda si addossa all'arco alpino e scivola nei prossimi giorni verso i Balcani, determinando sullaun flusso di correnti settentrionali in quota con ingresso di aria fresca ed umida da est nel Bacino Padano. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa, domani il tempo si manterrà poco nuvoloso, salvo addensamenti a bassa-media quota su prime Prealpi e fascia pedemontana, più compatti ed estesi anche alla pianura. Precipitazioni assenti e temperature sotto la media del periodo. L'avvicinamento di unadall'atlantico determinerà però un aumento dellanel corso di, con prime precipitazioni già in serata, e tempo diffusamente perturbato domenica.

paoloangeloRF : “Deboli piogge su Adriatico, Localmente moderate in Abruzzo, Isolate in bassa Toscana e Lazio. Domani maltempo su E… - infoitinterno : Maltempo Lombardia: vento forte nel Milanese, alberi caduti e tetti divelti a Rescaldina - SkyTG24 : Maltempo: raffiche di vento nel Milanese, alberi danneggiano veicoli - boherdekthor : @IvanLeBon @FratellidItalia Qualche mese fa in Valcamonica (Lombardia, governata Lega), per un torrente, per miraco… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La Lombardia pronta ad aiutare le Marche e fornire aiuto in queste ore tragiche dopo l’ #Alluvione. “Si tratta di tragici even… -